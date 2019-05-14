Стал известен арбитр, который будет работать на финале Лиги чемпионов

Судейский комитет УЕФА объявил, что главным арбитром финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» назначен 42-летний Дамир Скомина. Матч пройдёт в Мадриде на стадионе «Метрополитано» 1 июня.



Словенец получил международную категорию в 2002 году. Финал Лиги чемпионов позволит ему сделать своеобразный еврокубковый «требл» — в 2012 году он работал на матче за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Атлетико», а два года назад судил финал Лиги Европы между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед». В ходе финала Лиги чемпионов сезона-2012/13 между дортмундской «Боруссией» и «Баварией» он выполнял обязанности четвёртого рефери. В этом сезоне Скомина работал на четырёх матчах Лиги чемпионов и двух матчах Лиги Европы.



Роль ассистентов будут выполнять соотечественники Скомины Юре Прапротник и Роберт Вукан, четвёртым рефери назначен испанец Антонио Матеу Лаос. Отвечать за VAR будет Данни Маккели из Нидерландов, а помогать ему будут Пол ван Букел, Феликс Цвайер и Марк Борш, сообщает пресс-служба УЕФА.