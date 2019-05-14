Де Росси: хотел бы продолжать играть за «Рому», но клуб этого не хочет

Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси высказался о своём уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.



«Я узнал обо всём вчера. У меня было ощущение, что я способен играть здесь ещё один-два года, но я должен принять это решение. Не хочу никого ни о чём просить. На месте клуба я бы продлил контракт с собой – не считая моментов с травмами, я играл хорошо. Теперь мне предстоит искать команду. Для меня это нечто абсолютно новое.



Решение принимал клуб, а не я. Я хотел бы продолжать играть здесь, но они этого не хотят. Между руководством и футболистами слишком большая дистанция, и я надеюсь, что в будущем «Рома» добьётся прогресса в этом аспекте», — цитирует Де Росси Goal.com.



Де Росси защищает цвета «Ромы» на протяжении всей профессиональной карьеры, которая началась в 2002 году, спустя год после его прихода в клуб. За 17 лет в составе «волков» полузащитник стал обладателем трёх трофеев – двух Кубков Италии и одного Суперкубка страны.

«Рома» объявила об уходе Де Росси по окончании сезона