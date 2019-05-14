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Сычёв, Булыкин, Каряка и другие в необычных образах в ролике о буднях футболиста

Сычёв, Булыкин, Каряка и другие в необычных образах в ролике о буднях футболиста
Футбол 0

Бывшие футболисты сборной России Дмитрий Сычёв, Дмитрий Булыкин, Андрей Каряка, Юрий Ковтун, Руслан Нигматуллин, Валерий Шмаров, а также экс-игроки сборных Беларуси (Максим Ромащенко), Украины (Максим Калиниченко) и Армении (Альберт Саркисян) снялись в шуточном ролике об участии футболиста-любителя в соревнованиях на спортивном фестивале. Компанию известным спортсменам составили один лучших футзалистов России Сирило, рэпер ST, певица Света, певец Денис Гладкий, актер Алексей Маклаков и актер сериала «Молодёжка» Влад Канопка.

Известные спортсмены и артисты примерили на себя образы сотрудников отеля, где проходил футбольный турнир «Спортволна-2019». Ролик повествуем об одном дне футболиста-любителя, который приехал на фестиваль и встретил множество старых знакомых и друзей.

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