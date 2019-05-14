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«Енисей» успешно прошёл процедуру лицензирования на сезон-2019/20

«Енисей» успешно прошёл процедуру лицензирования на сезон-2019/20
Футбол / РПЛ 0

«Енисей» успешно прошёл процедуру лицензирования в Российском футбольном союзе и получил специальный документ для участия во всех турнирах под эгидой РФС в сезоне-2019/20.

В соответствии с графиком лицензирования и финансового контроля футбольных клубов на спортивный сезон-2019/20 в Москве 14 мая состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов Российской Премьер-Лиги.

“Наш клуб подтвердил своё соответствие критериям, которые РФС предъявляет в спортивном, инфраструктурном, кадрово-административном и правовом аспектах, а также финансовом, что означает отсутствие задолженностей перед всеми субъектами клуба”, — цитирует пресс-служба клуба заместителя директора “Енисея” Романа Суровцева, который представлял клуб на лицензировании.

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