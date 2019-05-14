«Спартак» объявил о назначении Михайлова и Цорна на руководящие посты

«Спартак» на своём официальном сайте объявил об итогах заседания совета директоров, которое состоялось сегодня, 14 мая, в Москве.



Заместителем председателя совета директоров стал Сергей Михайлов, который входит в состав совета с 2004 года. На пост генерального директора клуба назначен известный скаут и матч-агент Томас Цорн. Функционеры приступят к своим обязанностям с сегодняшнего дня.



«Желаем Михайлову и Цорну успешной работы на благо красно-белого клуба!» — говорится в сообщении московского клуба.



Напомним, «Чемпионат» первым сообщил о скором назначении на руководящие должности в «Спартаке» Михайлова и Цорна. В апреле было объявлено, что красно-белых по окончании сезона покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.

Новые боссы «Спартака». Кто такие Цорн и Михайлов «Чемпионат» ещё в апреле анонсировал их назначение.