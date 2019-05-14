Черчесов — о Комличенко: у нас 27 голов иногда на тренировках за год не забивают

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему решил вызвать в национальную команду нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

«Он, видимо, прочитал наши слова, что мы следим за ним. Это расширенный состав, всё надо просчитывать. Если бы его не было и тут, он бы мог не догадываться – запланировал бы поездку какую-нибудь. Смотрим дальше, будет ли он в окончательном списке или нет, пока не знаем. Голы – это хорошо. Но нам нужна и игра. Мы знаем свой уровень, и что для этого уровня надо. Видим сдвиги в его игре, поэтому пока расширенный состав. Я с ним пока не общался, никто из помощников пока тоже. Только смотрели его. В том числе и мои друзья из Чехии.



Уровень чемпионата Чехии? Не надо обижать чешскую лигу. У нас иногда на тренировках за сезон форварды 27 не забивают. Так что есть оценка и уровень. Вы видели матчи «Виктории Пльзень» против ЦСКА в Лиге чемпионов. Комличенко обратил на себя наше внимание, дальше будем смотреть. Может, подтолкнём его на какие-то подвиги. Опять же, мы не знаем требований к футболистам в клубах. Что ему можно там, что нельзя. Пока сам не потрогаешь футболиста, потенциал его не поймёшь», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.