Черчесов: критика в адрес Чалова? Намекаете на то, что я виноват?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, что он думает об игре нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова, которого стали критиковать в последнее время.



«Вы намекаете на то, что я виноват? Вызвал в сборную и поставил на две игры, а дальше его начали критиковать? Вы хвалили, вы критикуете – мы говорим своё мнение, на которое ваши слова не влияют. У Чалова есть определённые качества, но он особенно зависимый от игры команды футболист. Ему надо создавать моменты. Раньше мы спокойно реагировали на похвалу, сейчас спокойно реагируем на критику. Так что вы продолжайте хвалить и ругать, а мы будем анализировать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Черчесов — о Комличенко: у нас 27 голов иногда на тренировках за год не забивают