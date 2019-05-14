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Черчесов: Дзюба хочет в АПЛ? Могу только словарь ему купить англо-русский

Черчесов: Дзюба хочет в АПЛ? Могу только словарь ему купить англо-русский
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил состояние нападающего «Зенита» и капитана национальной команды Артёма Дзюбы, а также поделился мнением о желании форварда выступать в английской Премьер-лиге.

«Как оцениваю состояние Дзюбы? Я в марте говорил своё мнение, оно оказалось истиной. Мы с ним общались, он спокойно занимался своим делом. Артём сделал голевую с Бельгией, забил казахам, всё пошло своим чередом. Смотрел его интервью вчера: он сказал, что у команды ещё два важных матча – рад, что у капитана такой настрой. У Артёма ещё пара игр, посмотрим его состояние.

Что касается желания Дзюбы играть в английской Премьер-лиге, могу только словарь ему купить англо-русский. И всё. Это сильный чемпионат, а Дзюба – сильный игрок. Надеюсь, двух сильных притянет друг к другу. Главное — принимать правильные решения», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Черчесов: могу купить Дзюбе англо-русский словарь
Главный тренер сборной комментирует расширенный список команды.
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