Черчесов объяснил решение включить Джанаева в расширенный список сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, зачем включил в расширенный список национальной команды вратаря польской «Медзи» Сослана Джанаева.
«Он играет в плей-офф, это ответственные матчи. Он проводит их хорошо, у нас есть абсолютно вся информация. Почему шесть вратарей, я уже объяснил. Да, Сослан сыграл весной немного игр, но все на хорошем уровне. Нам хочется собраться в полном составе с первого дня и начать сразу готовиться. Хотя есть ещё, например, Головин, у которого тоже ещё могут случиться переходные матчи. Хотя не хотелось бы, конечно», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
Джанаев провёл за сборную России один матч. Это произошло 9 октября 2016 года в товарищеской встрече со сборной Коста-Рики (3:4). Голкипер отыграл весь матч и пропустил четыре мяча.
- 16 мая 2019
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