Черчесов: надеюсь, опыт ЧМ поможет Смолову быть более спокойным и рассудительным

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о форме нападающего московского «Локомотива» Фёдора Смолова.



«Всего четверо форвардов в списке? Можно и восемь фамилий внести, но надо быть объективными. Мы играем все игры почти в одного форварда. Радует, что Смолов забил в последнем матче. Другое дело, что мы из прессы узнаём о каких-то переговорах по его будущему, и это настораживает.



Уже проходили такое перед чемпионатом мира: остаётся-переходит. Надо смотреть его психологическое состояние, чтобы не повторилось случившееся на мундиале. Он нам нужен готовый и максимально сконцентрированный. Надеюсь, ему опыт чемпионата мира поможет быть более спокойным и рассудительным», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

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