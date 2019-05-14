«Манчестер Сити»: материал о нарушении ФФП вызывает крайнюю обеспокоенность

«Манчестер Сити» на официальном сайте опубликовал заявление относительно информации, согласно которой следственная палата УЕФА по финансовому контролю будет требовать отстранения команды от участия в еврокубках на сезон.



«Манчестер Сити» полностью и добросовестно сотрудничает с комиссией по расследованию нарушений правил финансового фэйр-плей. При этом клуб полагается как на независимость и приверженность комиссии правовой структуре, так и на обязательства УЕФА от 7 марта, что союз «не будет давать дальнейшие комментарии по данному вопросу, пока идёт расследование».



Поэтому материал New York Times со ссылкой на «источники, знакомые с делом» вызывают у клуба крайнюю обеспокоенность. Это означает, что либо добросовестность «Манчестер Сити» в отношении комиссии была неуместна, либо процесс расследования искажается лицами, которые намерены нанести ущерб репутации клуба и его коммерческим интересам. Или оба варианта сразу.



Опубликованные отчёты «Манчестер Сити» полные и исчерпывающие и являются предметом юридической и нормативной документации. Обвинения в финансовых нарушениях являются ложными, и общее доказательство этого факта было предоставлено комиссии», — говорится в заявлении «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» может быть отстранён от участия в еврокубках на сезон