«Барселона» близка к доворённости с агентом де Лигта

«Барселона» продолжает переговоры о переходе защитника «Аякса» Матейса де Лигта. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, каталонский клуб уже согласовал с «Аяксом» сумму трансфера в размере € 70 млн. Также у «Барселоны» не возникнет проблем с личным контрактом голландца. Единственной сложностью являлся размер комиссионных агенту футболиста Мино Райоле, но и с ним клуб провёл переговоры, которые прошли в положительном ключе.

«Барселона» стремится завершить сделку по де Лигту до начала лета, чтобы опередить другие заинтересованные в нём клубы.

19-летний де Лигт является воспитанником «Аякса». В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах чемпионата Нидерландов, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.