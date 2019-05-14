«Барселона» близка к доворённости с агентом де Лигта
«Барселона» продолжает переговоры о переходе защитника «Аякса» Матейса де Лигта. Об этом сообщает Marca.
По данным источника, каталонский клуб уже согласовал с «Аяксом» сумму трансфера в размере € 70 млн. Также у «Барселоны» не возникнет проблем с личным контрактом голландца. Единственной сложностью являлся размер комиссионных агенту футболиста Мино Райоле, но и с ним клуб провёл переговоры, которые прошли в положительном ключе.
«Барселона» стремится завершить сделку по де Лигту до начала лета, чтобы опередить другие заинтересованные в нём клубы.
19-летний де Лигт является воспитанником «Аякса». В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах чемпионата Нидерландов, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
«МЮ» отказался от покупки де Лигта, посчитав, что он будет склонен к полноте
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