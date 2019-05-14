Каряка, Тихонов и Смертин сыграют с болельщиками перед финалом Кубка России

РФС проведёт шоу-программу в преддверии финала Кубка России, который пройдёт 22 мая на стадионе «Самара Арена», сообщается на официальном сайте организации.



Для болельщиков будет организована развлекательная программа. Хедлайнером концертной программы станет группа «Градусы», а на футбольной площадке перед стадионом фанаты смогут сыграть с Андреем Тихоновым, Алексеем Смертиным, Андреем Карякой и другими звёздами российского футбола.



Кроме того за два часа до старта финального матча будут организованы тематические фан-зоны клубов, прошедших в финал Кубка России, киберзона, экспозиция с историей Кубка СССР и России, детский городок, барбершоп, школа букмекера с известным комментатором Георгием Черданцевым и многое другое.



19 мая Кубок России будет выставлен на городской набережной, где пройдёт спортивный фестиваль. На мероприятии любительские команды смогут побороться за право стать гостями финала Кубка России, посетить раздевалки команд, выйти на футбольное поле и встретиться с участниками матча. В детских конкурсах будет разыграна возможность вывести на поле игроков во время финала турнира.