В Ватикане с благословения папы римского создана первая женская команда

В Ватикане создана первая женская футбольная команда. Благословение на создание спортивной команды дал папа римский Франциск, сообщает The Guardian.



Первый матч ватиканская женская команда проведёт 26 мая. Соперником станет женская команда «Ромы». Большую часть ватиканской команды составляют сотрудницы, работающие в Ватикане, а также жёны и дочери сотрудников, которые играют на любительском уровне. Три футболистки имеют опыт выступлений на высоком уровне, в том числе и капитан команды Юджин Чеугоу из Камеруна. Руководит командой Сьюзан Вольпини, секретарь Ассоциации женщин Ватикана.



«Папа Франциск многое сделал для женщин в Ватикане. Эта инициатива является продолжением его программы. У нас на протяжении 48 лет существует мужская футбольная команда, поэтому было правильно дать возможность женщинам, которые работают в Ватикане, заниматься спортом», — отметил представитель организации «Спорт в Ватикане» Данило Зеннаро.