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И. Уильямс: я получаю от 5 до 10 млн и занимаюсь сексом четыре раза в неделю

И. Уильямс: я получаю от 5 до 10 млн и занимаюсь сексом четыре раза в неделю
Футбол / Испания 0

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс в передаче La Resistencia на телеканале Movistar+ рассказал о своём состоянии.

«Я из Бильбао, получаю от 5 до 10 миллионов и занимаюсь сексом четыре раза в неделю», — сказал Уильямс, не дожидаясь типичных вопросов известного телеведущего-шоумена.

«Такое происходит впервые. Прямо как „Барселона“ Гвардиолы — не успел и глазом моргнуть, а они уже возле твоей штрафной», — сказал шоумен.

«5-10 миллионов — это до уплаты налогов или после?» — поинтересовался ведущий.

«Чистенькие», — ответил Иньяки.

24-летний Уильямс является воспитанником «Атлетика». В нынешнем сезоне он принял участие в 37 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором 13 забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

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