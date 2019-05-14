И. Уильямс: я получаю от 5 до 10 млн и занимаюсь сексом четыре раза в неделю

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс в передаче La Resistencia на телеканале Movistar+ рассказал о своём состоянии.
«Я из Бильбао, получаю от 5 до 10 миллионов и занимаюсь сексом четыре раза в неделю», — сказал Уильямс, не дожидаясь типичных вопросов известного телеведущего-шоумена.
«Такое происходит впервые. Прямо как „Барселона“ Гвардиолы — не успел и глазом моргнуть, а они уже возле твоей штрафной», — сказал шоумен.
«5-10 миллионов — это до уплаты налогов или после?» — поинтересовался ведущий.
«Чистенькие», — ответил Иньяки.
24-летний Уильямс является воспитанником «Атлетика». В нынешнем сезоне он принял участие в 37 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором 13 забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.
- 16 мая 2019
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