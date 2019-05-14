И. Уильямс: я получаю от 5 до 10 млн и занимаюсь сексом четыре раза в неделю

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс в передаче La Resistencia на телеканале Movistar+ рассказал о своём состоянии.



«Я из Бильбао, получаю от 5 до 10 миллионов и занимаюсь сексом четыре раза в неделю», — сказал Уильямс, не дожидаясь типичных вопросов известного телеведущего-шоумена.



«Такое происходит впервые. Прямо как „Барселона“ Гвардиолы — не успел и глазом моргнуть, а они уже возле твоей штрафной», — сказал шоумен.



«5-10 миллионов — это до уплаты налогов или после?» — поинтересовался ведущий.



«Чистенькие», — ответил Иньяки.

24-летний Уильямс является воспитанником «Атлетика». В нынешнем сезоне он принял участие в 37 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором 13 забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.