Дешам стал фаворитом на пост наставника «Ювентуса»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может возглавить «Ювентус». Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По данным источника, французский специалист стал фаворитом на пост главного тренера итальянского клуба. Дешам хочет продолжить с «Ювентусом» работу, которую считает незавершённой в 2007 году. Тогда француз вывел команду из Серии В в элитный дивизион после скандала с «Кальчополи». Но через год тренер покинул команду из-за разногласий с руководством.

В прошлом году 50-летний Дешам привёл сборную Франции к победе на чемпионате мира, который состоялся в России.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может расстаться с нынешним наставником Массимилиано Аллегри. В качестве его преемника также рассматривается кандидатура Антонио Конте.