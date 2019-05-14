Жена Новосельцева: Ваня разносит слухи, что якобы это не его ребёнок

Катерина Новосельцева, жена защитника «Ростова» Ивана Новосельцева, сообщила, что футболист сомневается в отцовстве их ребёнка.
«Я в шоке от того, что Ваня разносит слухи, что якобы это не его ребёнок. Уже столько информации вынесла и до, и сейчас. Я в большом шоке нахожусь от этой информации. Я просто не понимаю, чего он добивается. Мы живём в современном мире, где не проблема узнать, кто есть отец. Это такое оскорбление меня как жены. А главное, насколько он унижает своего ребёнка! Мне это настолько неприятно. Я не знаю, чего он хочет», — сказала Новосельцева в видеообращении в своём «инстаграме».
«Мужчина, который позволяет себе такое, унижает себя! Но говорить такие вещи обо мне и ребёнке я не позволю!» — подписала видео девушка.
Напомним, что 27-летний Новосельцев в зимнее трансферное окно перешёл из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды.
- 16 мая 2019
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