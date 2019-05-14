Экс-игрок А-лиги стал первым австралийским футболистом, совершившим каминг-аут

Бывший нападающий «Ньюкасл Джетс» Энди Бреннан стал первым австралийским футболистом, совершившим каминг-аут как гей.
«Полагаю, я долго нёс это бремя, но сейчас я осознал, что могу быть откровенным с людьми, и это нормально. Я хотел бы поделиться своими эмоциями с людьми, которые, возможно, переживают то же самое. Я долгое время пытался спрятаться, скрыть свою истинную натуру. Делал это, потому что думал, как это воспримут другие люди. Они могут начать относиться ко мне по-другому.
К счастью, когда я совершил каминг-аут, я почувствовал себя счастливым как никогда, потому что принял себя таким, какой я есть. Если есть спортсмены, которые несут это бремя и чувствуют, что не могут быть собой, думаю, им необходим кто-то рядом. Кто-то, кто способен показать им, что это нормально», — приводит слова Бреннана Yahoo Sports.
- 16 мая 2019
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