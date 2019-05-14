Роналдо: мне сделали вазэктомию, но моей спермы хватит на целую команду

Бывший форвард мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо признался, что сделал вазэктомию. Вазэктомия — это хирургическая операция, которая является одним из методов контрацепции.



«Да, мне сделали вазэктомию. Если моя девушка захочет детей, то с этим не будет проблем — я заморозил достаточно спермы, чтобы создать целую футбольную команду», — приводит слова The Financial Times.

Также бывший футболист признался, что никогда не жалел о большом количестве вечеринок в молодости.



«Я не жалею о вечеринках, потому что они никогда не были моим приоритетом. Приоритетом всегда был футбол. Футболисты — молодые парни, они хотят гулять и веселиться. Они хотят иметь девушку. Это обычные вещи для молодёжи, особенно когда есть деньги», — отметил Роналдо.

У Роналдо четверо детей, двое сыновей — Роналд и Александр, а также две дочери — Мария София и Мария Алиса.