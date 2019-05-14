Де Брёйне — Гвардиоле: ты дерьмовый тренер, ты только выигрываешь

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне подшутил над главным тренером команды Хосепом Гвардиолой во время празднования завоевания чемпионского титула английской Премьер-лиги.

«Ты дерьмовый тренер, ты только выигрываешь», — сказал Де Брёйне Гвардиоле. Эпизод произошёл, когда Гвардиола обнимал игрока. Тренер в ответ лишь спросил игрока: «Что?»

Видео опубликовано в «твиттере» передачи El Día Después, которая выходит на телеканале Movistar+. Эпизод с Де Брёйне и Гвардиолой начинается с 1:35.

Напомним, что «Манчестер Сити» в заключительном, 38-м туре чемпионата Англии на выезде разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 4:1 и опередил своего единственного конкурента «Ливерпуль» на одно очко.

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в шестой раз в своей истории, догнав по этому показателю «Челси» и «Сандерленд». Это шестой результат в истории английского футбола. Чаще титул выигрывали «Манчестер Юнайтед» (20), «Ливерпуль» (18), «Арсенал» (13), «Эвертон» (9) и «Астон Вилла» (7).