Де Брёйне — Гвардиоле: ты дерьмовый тренер, ты только выигрываешь

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне подшутил над главным тренером команды Хосепом Гвардиолой во время празднования завоевания чемпионского титула английской Премьер-лиги.
«Ты дерьмовый тренер, ты только выигрываешь», — сказал Де Брёйне Гвардиоле. Эпизод произошёл, когда Гвардиола обнимал игрока. Тренер в ответ лишь спросил игрока: «Что?»
Видео опубликовано в «твиттере» передачи El Día Después, которая выходит на телеканале Movistar+. Эпизод с Де Брёйне и Гвардиолой начинается с 1:35.
Напомним, что «Манчестер Сити» в заключительном, 38-м туре чемпионата Англии на выезде разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 4:1 и опередил своего единственного конкурента «Ливерпуль» на одно очко.
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в шестой раз в своей истории, догнав по этому показателю «Челси» и «Сандерленд». Это шестой результат в истории английского футбола. Чаще титул выигрывали «Манчестер Юнайтед» (20), «Ливерпуль» (18), «Арсенал» (13), «Эвертон» (9) и «Астон Вилла» (7).
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