Агент: очевидно, что матч «Чайка» — «Черноморец» не носит спортивного характера

Генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко, а также футбольный агент Джамал Акаев выразили сомнения в спортивном характере матча 27-го тура ПФЛ «Чайка» — «Черноморец» (3:1).
«13.05.19 „Чайка“ — «Черноморец». Гости, которые не пропустили в последних четырёх матчах ни одного мяча, неожиданно разучились играть строго в обороне. Посмотрите и оставьте комментарий», — написал Градиленко в своём «инстаграме».
«Очевидно, что матч не носит спортивного характера. Неестественные движения и странные расположения игроков на поле дают большую пищу для размышления. Может, парни в синем вдруг решили проецировать шекспировское „All the world's a stage, And all the men and women merely players“ на футбольное поле и решили, что они не футболисты, а актёры, тем самым объединив в себе худшие качества, свойственные двум профессиям. Поздравляю всех. ФНЛ получает ещё одну команду, которая готова на всех фронтах тягаться на равных с мастадонтами, в худших традициях этой лиги. А игру бы не мешало рассмотреть компетентным структурам», — написал в комментариях Акаев.
- 16 мая 2019
-
16:52
-
16:49
-
16:31
-
16:21
-
16:13
-
16:07
-
16:00
-
15:50
-
15:48
-
15:41
-
15:25
-
15:15
-
15:13
-
15:03
-
14:55
-
14:45
-
14:36
-
14:31
-
14:27
-
14:25
-
14:14
-
13:58
-
13:40
-
13:30
-
13:22
-
13:20
-
13:00
-
12:59
-
12:49
-
12:36
-
12:18
-
12:13
-
12:03
-
11:57
-
11:48