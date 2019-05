Агент: очевидно, что матч «Чайка» — «Черноморец» не носит спортивного характера

Генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко, а также футбольный агент Джамал Акаев выразили сомнения в спортивном характере матча 27-го тура ПФЛ «Чайка» — «Черноморец» (3:1).



«13.05.19 „Чайка“ — «Черноморец». Гости, которые не пропустили в последних четырёх матчах ни одного мяча, неожиданно разучились играть строго в обороне. Посмотрите и оставьте комментарий», — написал Градиленко в своём «инстаграме».

«Очевидно, что матч не носит спортивного характера. Неестественные движения и странные расположения игроков на поле дают большую пищу для размышления. Может, парни в синем вдруг решили проецировать шекспировское „All the world's a stage, And all the men and women merely players“ на футбольное поле и решили, что они не футболисты, а актёры, тем самым объединив в себе худшие качества, свойственные двум профессиям. Поздравляю всех. ФНЛ получает ещё одну команду, которая готова на всех фронтах тягаться на равных с мастадонтами, в худших традициях этой лиги. А игру бы не мешало рассмотреть компетентным структурам», — написал в комментариях Акаев.