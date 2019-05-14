Марез: я счастлив в «Манчестер Сити» и не собираюсь никуда уходить

Алжирский нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез опроверг информацию о своём желании сменить клуб.

«Нелегко прийти в команду, которая уже сформирована. Этот состав стал чемпионом в прошлом сезоне. Я знал, что мне будет нелегко в первом сезоне, однако я уверен в себе и не сомневаюсь в своём уровне. Знал, что когда у меня будет шанс, я воспользуюсь им. Я забил в Брайтоне и помог команде.



Я очень счастлив здесь. Я не уйду в другой клуб из-за того, что не играю. Это часть футбола. Мне нужно оставаться сильным. Это часть моей личности, я никогда не прячусь от действительности», — приводит слова Мареза Sky Sports.

28-летний Марез перешёл в «Манчестер Сити» прошлым летом из «Лестер Сити» за € 67,8 млн. В нынешнем сезоне он провёл 27 матчей в чемпионате Англии (14 — в основном составе), в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.