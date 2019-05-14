Гризманн: буду гордиться одноклубником, который сделает каминг-аут

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о своём отношении к гомосексуализму.

«Я буду гордиться одноклубником, который сделает каминг-аут, — тем, что он сможет сделать это публично. Это может открыть двери для других. Если его будут критиковать, а критики есть всегда, мы будем поддерживать его, чтобы он гордился собой и оставался счастливым.

У каждого человека свои вкусы, будь то в личной жизни или в чём-то другом. Нужно постараться помочь человеку, который говорит об этом, а не критиковать и не оскорблять его», — приводит слова Гризманна L'Équipe со ссылкой на France 2.

Напомним, бывший нападающий «Ньюкасл Джетс» Энди Бреннан стал первым австралийским футболистом, совершившим каминг-аут как гей.