Гризманн: буду гордиться одноклубником, который сделает каминг-аут
Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о своём отношении к гомосексуализму.
«Я буду гордиться одноклубником, который сделает каминг-аут, — тем, что он сможет сделать это публично. Это может открыть двери для других. Если его будут критиковать, а критики есть всегда, мы будем поддерживать его, чтобы он гордился собой и оставался счастливым.
У каждого человека свои вкусы, будь то в личной жизни или в чём-то другом. Нужно постараться помочь человеку, который говорит об этом, а не критиковать и не оскорблять его», — приводит слова Гризманна L'Équipe со ссылкой на France 2.
Напомним, бывший нападающий «Ньюкасл Джетс» Энди Бреннан стал первым австралийским футболистом, совершившим каминг-аут как гей.
Лига 1 проведёт акцию против гомофобии в 37-м туре
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