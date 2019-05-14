Маркизио поддержал Де Росси в связи с предстоящим уходом из «Ромы»

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио поддержал хавбека «Ромы» Даниэле Де Росси, который покинет клуб по окончании сезона. Напомним, ранее оба футболиста выступали за национальную команду Италии.
«Некоторые говорят, что это в природе вещей, и я знаю, что даже когда ветер прекращается или меняет направление, некоторые флаги продолжают высоко и гордо развеваться. Всё потому, что любовь, которую они дали и получили, и связи, которые они создали, являются неисчерпаемой силой. Ты мой большой друг, Даниэле», — написал Маркизио на странице в «Инстаграме».
Де Росси защищает цвета «Ромы» на протяжении всей профессиональной карьеры, которая началась в 2002 году, спустя год после его прихода в клуб. За 17 лет в составе «волков» полузащитник стал обладателем трёх трофеев — двух Кубков Италии и одного Суперкубка страны. Кроме того, Даниэле является чемпионом мира 2006 года со сборной Италии.
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