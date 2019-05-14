ПФЛ проверит сообщения о договорном характере матча «Чайка» — «Черноморец»
Президент Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов отметил, что лига активно участвует в рассмотрении ситуации вокруг матча 27-го тура ПФЛ «Чайка» — «Черноморец» (3:1).
«По поводу матча „Чайки“ и „Черноморца“ комментарии будут даваться обстоятельные, а не поверхностные. Мы в рабочем порядке всё изучим. Лига всегда активно участвует в рассмотрении возникающих ситуаций. Мы не упускаем вещей, связанных с несоблюдением принципов честной игры», — сказал Соколов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
«Чайка» набрала 61 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице группы «Юг» первенства Профессиональной футбольной лиги. «Черноморец» (43) — на 4-м месте в таблице соревнования.
Агент: очевидно, что матч «Чайка» — «Черноморец» не носит спортивного характера
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