ПФЛ проверит сообщения о договорном характере матча «Чайка» — «Черноморец»

Президент Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов отметил, что лига активно участвует в рассмотрении ситуации вокруг матча 27-го тура ПФЛ «Чайка» — «Черноморец» (3:1).



«По поводу матча „Чайки“ и „Черноморца“ комментарии будут даваться обстоятельные, а не поверхностные. Мы в рабочем порядке всё изучим. Лига всегда активно участвует в рассмотрении возникающих ситуаций. Мы не упускаем вещей, связанных с несоблюдением принципов честной игры», — сказал Соколов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

«Чайка» набрала 61 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице группы «Юг» первенства Профессиональной футбольной лиги. «Черноморец» (43) — на 4-м месте в таблице соревнования.