Президент «Наполи»: Роналду — настоящий тренер «Ювентуса»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о нападающем туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Напомним, португальский футболист проводит первый сезон в итальянской Серии А.



«Криштиану Роналду очень силён, он своим присутствием заменил главного тренера „Ювентуса“. Разве мог тренер сделать больше, чем он? Роналду — настоящий мотиватор туринской команды, её лидер. Я видел, как он действовал в сборной: он сидел на скамейке, но кричал больше, чем тренер. Он заряжал команду на победу.



Жалею ли, что мы не подписали Роналду? Мы не могли себе этого позволить. Меня всегда учили, что нужно действовать согласно своим возможностям», — приводит слова Де Лаурентиса Corriere dello Sport.

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