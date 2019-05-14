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Депутат Свищёв: Кокорин и Мамаев отделались лёгким испугом

Депутат Свищёв: Кокорин и Мамаев отделались лёгким испугом
Футбол / РПЛ 0

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищёв поделился мнением о приговоре суда полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и нападающему «Зенита» Александру Кокорину.

Форвард приговорён к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, хавбек — на 1 год и 5 месяцев.

«Ребята отделались лёгким испугом, потому что статья предусматривает гораздо более суровое наказание. То, что они футболисты, не освобождает от ответственности. Полтора года — это не 7 лет, которые могли получить. Они получили невысокий срок благодаря тому, что они известные футболисты. Более того, понятно, что всё это в назидание другим молодым ребятам, которые должны понимать, что ответственность неминуемо настигнет любого, на какой бы ты вершине ни был», — приводит слова Свищёва «Р-Спорт».

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