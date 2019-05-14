Прядкин: назначение Цорна не отразится на отношениях РПЛ со «Спартаком»

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказался по поводу перемен в руководстве московского «Спартака».
Напомним, заместителем председателя совета директоров стал Сергей Михайлов, который входит в состав совета с 2004 года. На пост генерального директора клуба назначен известный скаут и матч-агент Томас Цорн.
«Михайлова знаю давно, это один из уважаемых людей в клубе и очень порядочный человек. За Цорна очень рад. Очень хорошо его знаю, у Томаса прекрасное образование. Несмотря на молодой возраст, есть определённый опыт работы. Считаю, что это новый шаг в его карьере. Это назначение абсолютно никак не отразится на отношениях Премьер-Лиги и руководства „Спартака“. И до перемен в клубе с прежними руководителями были прекрасные отношения», — приводит слова Прядкина «Спорт-экспресс».
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