Эррера: уважаю Моуринью, он перепробовал всё с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера поделился мнением о завершившемся сезоне АПЛ, а также о бывшем наставнике команды Жозе Моуринью.



«Каждый должен взять на себя ответственность за произошедшее в нынешнем сезоне. Каждый из нас. Несправедливо обвинять других. Когда команда проводит плохой сезон, 75 процентов вины лежит на плечах игроков. Легко обвинять тренера, которого уволили, но ответственность лежит на нас.



Я очень уважаю Моуринью. Он перепробовал всё. Первый сезон под его руководством был довольно успешным. Тогда мы финишировали вторыми и у нас было много ожиданий от предстоящего сезона, но это не сработало. Не только из-за него. Повторюсь, каждый игрок должен нести ответственность», — приводит слова Эрреры официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Эрреры