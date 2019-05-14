Моуринью: тренер «Лилля» — человек года в Лиге 1

Португальский специалист Жозе Моуринью отметил работу главного тренера «Лилля» Кристофа Галтье.

«Я не люблю говорить «лучший», так как, возможно, кто-то другой был ещё лучше. Галтье вывел «Лилль» в Лигу чемпионов, команда заняла второе место. А какой уровень игры «Лилля», как развиваются молодые футболисты! Уверен, что владелец «Лилля» празднует, так как у него есть игроки, которых можно очень дорого продать. Думаю, Галтье — человек года в Лиге 1», — приводит слова Моуринью L'Equipe.

После 36 туров «Лилль», набрав 72 очка, занимает второе место в турнирной таблице французского национального чемпионата. Чтобы обеспечить себе прямую путёвку в Лигу чемпионов, команде достаточно набрать одно очко в двух матчах.

В прошлом сезоне «Лилль» занял 17-е место, опередив вылетевшую «Тулузу» на одно очко.