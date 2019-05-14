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«ПСЖ» хочет купить форварда «Аякса» Нереса

«ПСЖ» хочет купить форварда «Аякса» Нереса
Футбол / Франция 0

«Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к бразильскому нападающему «Аякса» Давиду Нересу. Об этом сообщает UOL.

По данным источника, представители французского клуба уже провели предварительные переговоры с агентом футболиста. Стоимость трансфера может превысить € 50 млн. Форвард также входит в сферу интересов «Милана», «Эвертона» и «Атлетико».

22-летний Нерес перешёл в «Аякс» в январе 2017 года из «Сан-Паулу» за € 12 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах нидерландского национального чемпионата, в которых стал автором восьми забитых мячей. Кроме того, на его счету три гола и три результативные передачи в 15 матчах Лиги чемпионов. Контракт хавбека с амстердамским клубом действителен до лета 2022 года.

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