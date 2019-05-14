Бекао близок к переходу в «Удинезе»
Бразильский защитник ЦСКА Родриго Бекао может перейти в «Удинезе» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает UOL.
По данным источника, российский клуб не сумел договориться с футболистом по условиям личного контракта. «Удинезе» сделал бразильцу более выгодное предложение в финансовом плане. О переходе игрока может быть объявлено в ближайшее время.
Бекао перешёл в ЦСКА из «Байи» на правах аренды. Московский клуб имеет приоритетное право выкупа трансфера и надеется убедить игрока остаться.
В нынешнем сезоне 23-летний Бекао принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых получил восемь жёлтых карточек. На его счету также шесть матчей в Лиге чемпионов. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость Бекао в € 6,5 млн.
Бекао: когда получил шанс в ЦСКА, вцепился в него двумя руками
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