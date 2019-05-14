Тотти — Де Росси: ты навсегда останешься моим братом

Бывший игрок «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал уход полузащитника Даниэле Де Росси из римского клуба.



«Сегодня грустный день. Сегодня завершается ещё одна важная глава в истории „Ромы“, но прежде всего — Рима. За эти годы мы многое пережили вместе, мы выросли вместе, стали сначала мужчинами, потом футболистами, а затем и родителями.



Но мы знали, что этот момент наступит рано или поздно. Я просто хочу сказать тебе, что ты был и навсегда останешься моим братом. Я желаю тебе всего наилучшего во всех начинаниях, потому что знаю, что ты со всем великолепно справишься. Люблю тебя, Дани», — написал Тотти на странице в «Инстаграме».

Де Росси защищал цвета «Ромы» на протяжении всей профессиональной карьеры, которая началась в 2002 году, спустя год после его прихода в клуб. За 17 лет в составе «волков» полузащитник стал обладателем трёх трофеев — двух Кубков Италии и одного Суперкубка страны. Кроме того, Даниэле является чемпионом мира 2006 года со сборной Италии.