«Спортинг» получит от «Атлетико» € 22,5 млн за Мартинша и купит у него Вьетто

Лиссабонский «Спортинг» и мадридский «Атлетико» договорились по сумме компенсации за нападающего Желсона Мартинша. Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба.

«Атлетико» заплатит «Спортингу» за Мартинша € 22,5 млн. Прошлым летом форвард в одностороннем порядке разорвал контракт со «Спортингом», а затем перешёл в «Атлетико» в статусе свободного агента. Португальский клуб собирался обратиться в суд, но затем достиг с «Атлетико» мирового соглашения.

Кроме того, аргентинский нападающий «Атлетико» Лусиано Вьетто в летнее трансферное окно перейдёт в «Спортинг» за € 7,5 млн.

В нынешнем сезоне 24-летний Мартинш провёл восемь матчей в Примере (1 — в основе) и результативными действиями не отметился. В январе он перешёл в «Монако» на правах аренды, за который провёл 14 матчей и забил 4 гола.

Что касается 25-летнего Вьетто, то он, выступая на правах аренды за «Фулхэм», провёл 20 матчей в АПЛ и забил 1 гол.