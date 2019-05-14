«Спортинг» получит от «Атлетико» € 22,5 млн за Мартинша и купит у него Вьетто

Лиссабонский «Спортинг» и мадридский «Атлетико» договорились по сумме компенсации за нападающего Желсона Мартинша. Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба.
«Атлетико» заплатит «Спортингу» за Мартинша € 22,5 млн. Прошлым летом форвард в одностороннем порядке разорвал контракт со «Спортингом», а затем перешёл в «Атлетико» в статусе свободного агента. Португальский клуб собирался обратиться в суд, но затем достиг с «Атлетико» мирового соглашения.
Кроме того, аргентинский нападающий «Атлетико» Лусиано Вьетто в летнее трансферное окно перейдёт в «Спортинг» за € 7,5 млн.
В нынешнем сезоне 24-летний Мартинш провёл восемь матчей в Примере (1 — в основе) и результативными действиями не отметился. В январе он перешёл в «Монако» на правах аренды, за который провёл 14 матчей и забил 4 гола.
Что касается 25-летнего Вьетто, то он, выступая на правах аренды за «Фулхэм», провёл 20 матчей в АПЛ и забил 1 гол.
- 16 мая 2019
-
16:13
-
16:07
-
16:00
-
15:50
-
15:48
-
15:41
-
15:25
-
15:15
-
15:13
-
15:03
-
14:55
-
14:45
-
14:36
-
14:31
-
14:27
-
14:25
-
14:14
-
13:58
-
13:40
-
13:30
-
13:22
-
13:20
-
13:00
-
12:59
-
12:49
-
12:36
-
12:18
-
12:13
-
12:03
-
11:57
-
11:48
-
11:40
-
11:25
-
11:23
-
11:04