Гризманн уведомил «Атлетико», что не будет выступать за клуб в следующем сезоне

Французский нападающий Антуан Гризманн уведомил руководство «Атлетико», что он не будет выступать за мадридский клуб в следующем сезоне, сообщает пресс-служба «матрасников».
Гризманн провёл встречу с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне и генеральным директором клуба Мигелем Анхелем Хилем Марином и заявил, что намерен покинуть мадридскую команду предстоящим летом. Ранее сообщалось, что французский форвард может присоединиться к «Барселоне».
Напомним, сумма отступных за Гризманна по контракту с «Атлетико» составляет € 200 млн, однако с 1 июля текущего года она снизится до € 120 млн.
Гризманн выступает в составе «Атлетико» с 2014 года. Вместе с мадридским клубом Гризманн выиграл три трофея, в том числе Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.
- 16 мая 2019
-
16:59
-
16:52
-
16:49
-
16:31
-
16:21
-
16:13
-
16:07
-
16:00
-
15:50
-
15:48
-
15:41
-
15:25
-
15:15
-
15:13
-
15:03
-
14:55
-
14:45
-
14:36
-
14:31
-
14:27
-
14:25
-
14:14
-
13:58
-
13:40
-
13:30
-
13:22
-
13:20
-
13:00
-
12:59
-
12:49
-
12:36
-
12:18
-
12:13
-
12:03
-
11:57