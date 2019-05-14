Гризманн уведомил «Атлетико», что не будет выступать за клуб в следующем сезоне

Французский нападающий Антуан Гризманн уведомил руководство «Атлетико», что он не будет выступать за мадридский клуб в следующем сезоне, сообщает пресс-служба «матрасников».

Гризманн провёл встречу с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне и генеральным директором клуба Мигелем Анхелем Хилем Марином и заявил, что намерен покинуть мадридскую команду предстоящим летом. Ранее сообщалось, что французский форвард может присоединиться к «Барселоне».



Напомним, сумма отступных за Гризманна по контракту с «Атлетико» составляет € 200 млн, однако с 1 июля текущего года она снизится до € 120 млн.

Гризманн выступает в составе «Атлетико» с 2014 года. Вместе с мадридским клубом Гризманн выиграл три трофея, в том числе Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.