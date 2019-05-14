Гризманн: это были невероятные 5 лет, спасибо фанатам «Атлетико» за всё

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн подтвердил информацию о своём уходе из клуба и поблагодарил фанатов за поддержку.

«Это были невероятные 5 лет, большое спасибо за всё, вы навсегда останетесь в моём сердце», — приводит слова Гризманна официальный сайт клуба.

Напомним, сумма отступных за Гризманна по контракту с «Атлетико» составляет € 200 млн, однако с 1 июля этого года она снизится до € 120 млн.

28-летний Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года. Всего за мадридский клуб он провёл 256 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 133 забитых мячей, а также отметился 50 результативными передачами. В составе «Атлетико» форвард выиграл три трофея, в том числе Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.