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Гвардиола признан лучшим тренером сезона в АПЛ

Гвардиола признан лучшим тренером сезона в АПЛ
Футбол / Англия 0

Английская Премьер-лига на своей странице в «Твиттере» объявила имя лучшего главного тренера нынешнего сезона. Им стал наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

В борьбе за награду 48-летний каталонский специалист опередил Нуну Эспириту Санту («Вулверхэмптон»), Юргена Клоппа («Ливерпуль») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»). В голосовании принимали участие болельщики и футбольные эксперты.

Напомним, «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по итогам сезона-2018/19. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 98 очков и опередила ближайшего преследователя, «Ливерпуль», на одно очко.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Ранее каталонец работал в таких командах, как «Барселона» и «Бавария».

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