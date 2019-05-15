Гвардиола признан лучшим тренером сезона в АПЛ

Английская Премьер-лига на своей странице в «Твиттере» объявила имя лучшего главного тренера нынешнего сезона. Им стал наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.



В борьбе за награду 48-летний каталонский специалист опередил Нуну Эспириту Санту («Вулверхэмптон»), Юргена Клоппа («Ливерпуль») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»). В голосовании принимали участие болельщики и футбольные эксперты.



Напомним, «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по итогам сезона-2018/19. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 98 очков и опередила ближайшего преследователя, «Ливерпуль», на одно очко.



Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Ранее каталонец работал в таких командах, как «Барселона» и «Бавария».

Между «Ман Сити» и УЕФА идёт война. Участвуют даже политики Клубу грозят одновременно бан в Лиге чемпионов и запрет на трансферы.