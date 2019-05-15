Дзагоев: если найдём взаимопонимание с ЦСКА, я останусь и буду счастлив

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о ходе переговоров по новому контракту и заявил, что хотел бы остаться в составе «армейского» клуба. Текущее соглашение истекает в конце сезона-2018/19.



«Детали разглашать я не могу. Скажу только: мы в процессе переговоров. До конца мая ещё есть время. Думаю, в ближайшее время все всё узнают. Мне бы не хотелось уходить, но сейчас не всё зависит от меня.



Мы ещё в ноябре начали переговоры, но на данный момент новое соглашение не подписано. За 11 лет мы не раз продлевали контракт с ЦСКА, и проблем со мной никогда не было. У меня нет агента, я всегда был открыт для переговоров. Мы каждый раз находили точки соприкосновения и приходили к общему решению. Роман Юрьевич (Бабаев. – Прим. «Чемпионата») с этим согласился.



Я хочу остаться в ЦСКА. Нам с клубом нужно найти взаимопонимание. Если это произойдёт, я останусь и буду счастлив.



Я с 15 лет, с победы ЦСКА в Кубке УЕФА, душой и сердцем с этим клубом. Болел за него, уже 11 лет отыграл как футболист. Естественно, это не чужая мне команда – всё родное. Я не раз говорил, что хочу всю карьеру провести в ЦСКА. Это правда. Я всегда всего себя отдавал этому клубу и готов отдавать дальше», — сказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Денису Целых.

Дзагоев вошёл в символическую сборную из игроков с истекающими контрактами