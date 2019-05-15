Гризманн: решил уйти из «Атлетико», чтобы бросить себе новый вызов

Французский нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн попрощался с болельщиками мадридского клуба.
«После разговора с Симеоне, руководством и другими членами клуба, которые всегда относились ко мне с теплотой, я решил уйти, чтобы бросить себе новый вызов и ставить новые цели. Мне было сложно принять это решение, но я чувствую, что оно было необходимо. В «Атлетико» я выиграл свои первые трофеи, это было потрясающее время, которое я никогда не забуду.
Это были невероятные пять лет, которыми я наслаждался. Я оставлял на поле все силы, никогда не отказывал болельщикам в совместном фото и старался доставлять радость людям, приходившим на стадион. Вы навсегда останетесь в моём сердце, увидимся!» — приводит слова Гризманна пресс-служба «Атлетико».
Напомним, сумма отступных за Гризманна по контракту с «Атлетико» составляет € 200 млн, однако с 1 июля этого года она снизится до € 120 млн.
28-летний Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года. Всего за мадридский клуб он провёл 256 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 133 забитых мячей, а также отметился 50 результативными передачами. В составе «Атлетико» форвард выиграл три трофея, в том числе Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.
- 16 мая 2019
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