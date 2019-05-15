Победа «Витесса» и прощальный матч ван Перси — в обзоре 33-го тура Эредивизии

В матче 33-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» обыграл «Утрехт» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».
В параллельном матче ПСВ на выезде уступил АЗ Алкмар со счётом 0:1. Единственный гол на 49-й минуте забил Гус Тиль. Перед заключительным туром «Аякс» лидирует в турнирной таблице Эредивизии, опережая ПСВ на три очка.
Ещё в одном матче «Фейеноорд» дома уступил «АДО Ден Хааг» со счётом 0:2. В составе хозяев последний матч в карьере провёл нападающий Робин ван Перси. 35-летний форвард принял решение не играть в последнем матче сезона в гостях, желая завершить карьеру на домашнем стадионе.
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, разгромил «Де Графсхап» со счётом 6:1. В этой встрече защитник хозяев Вячеслав Караваев отметился двумя результативными передачами.
Результаты других матчей 33-го тура чемпионата Нидерландов:
«Херенвен» — «НАК Бреда» — 2:1
«Виллем II» — «Эммен» — 2:3
«ПЕК Зволле» — «ВВВ-Венло» — 2:4
«Хераклес» — «Эксельсиор» — 4:5
«Гронинген» — «Фортуна» — 3:0.
Видеообзор матчей также доступен на «Чемпионате».
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