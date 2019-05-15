Роббен: горжусь тем, что смог внести свой вклад в прогресс «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен дал комментарий в преддверии матча 34-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне. Этот матч станет последним для Роббена в составе «Баварии».

«Восьмая победа в Бундеслиге? Это было бы просто супер. Я уже три раза прокрутил этот матч в голове. Но это были лишь мои мечты. Но мечты можно воплотить в жизнь, и я уверен, что всё получится.

Я всегда хочу большего. Ради этого я играю в футбол и живу жизнью профессионального футболиста. Это часть моего характера. Возможно, в этом виноваты мои родители. Без этого менталитета я, скорее всего, не зашёл бы так далеко. Даже мои коллеги иногда говорят, что я сумасшедший.

Клуб добился отличного прогресса в своём развитии. Я горжусь тем, что смог внести в этот прогресс свой вклад. Переезд в Мюнхен был одним из лучших и самых важных шагов в моей карьере», — приводит слова Роббена пресс-служба «Баварии».

В 33-м туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал мюнхенскую «Баварию». Этот матч стал 200-м для полузащитника «Баварии» в рамках чемпионата Германии. В этих поединках Роббен 151 раз уходил с поля победителем, забив 98 голов и сделав 62 результативные передачи.

Роббен перешёл в «Баварию» в 2009 году. За 10 сезонов голландец выиграл с клубом 7 чемпионатов, 4 Кубка и 5 Суперкубков Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.