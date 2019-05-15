«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за Н. Пепе

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Лилля» Николя Пепе. Об этом сообщает Daily Mirror.
По данным источника, манкунианцы готовы сделать французскому клубу предложение по ивуарийскому футболисту в размере € 50 млн.
Ранее сообщалось, что в услугах Пепе также заинтересованы такие клубы, как «Бавария», «Интер», «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал». При этом, по информации СМИ, фаворитом в борьбе за футболиста являются мюнхенцы, сделавшие его одной из приоритетных целей на летнее трансферное окно.
23-летний Пепе перешёл в «Лилль» летом 2017 года из «Анже». Сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 36 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором 20 забитых мячей (8 — с пенальти), а также отметился 11 результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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