Разгромная победа «Порту» и ничья «Спортинга» — в обзоре 33-го тура Примейры

В матче 33-го тура чемпионата Португалии «Насьонал» принимал «Порту». Встреча состоялась на стадионе «Мадейра» в Фуншале и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В параллельном матче «Риу Аве» уступил «Бенфике» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Вила-ду-Конде на стадионе «Риу Аве».

Таким образом, «Бенфика», набрав 84 очка, вернулась на первое место в турнирной таблице Примейры. Для оформления чемпионского титула клубу достаточно не проиграть в домашнем матче заключительного тура с «Санта Кларой». Встреча состоится 19 мая.

Результаты других матче 33-го тура чемпионата Португалии:

«Авеш» — «Морейренсе» — 0:1

«Санта-Клара» — «Фейренсе» — 4:4

«Портимоненсе» — «Маритиму» — 3:2

«Боавишта» — «Брага» — 4:2

«Спортинг» — «Тондела» — 1:1

«Шавиш» — «Витория Сетубал» — 1:2

«Витория Гимарайнш» — «Белененсеш» — 5:1.

Видеообзор матчей также доступен на «Чемпионате».