Разгромная победа «Порту» и ничья «Спортинга» — в обзоре 33-го тура Примейры

В матче 33-го тура чемпионата Португалии «Насьонал» принимал «Порту». Встреча состоялась на стадионе «Мадейра» в Фуншале и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
В параллельном матче «Риу Аве» уступил «Бенфике» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Вила-ду-Конде на стадионе «Риу Аве».
Таким образом, «Бенфика», набрав 84 очка, вернулась на первое место в турнирной таблице Примейры. Для оформления чемпионского титула клубу достаточно не проиграть в домашнем матче заключительного тура с «Санта Кларой». Встреча состоится 19 мая.
Результаты других матче 33-го тура чемпионата Португалии:
«Авеш» — «Морейренсе» — 0:1
«Санта-Клара» — «Фейренсе» — 4:4
«Портимоненсе» — «Маритиму» — 3:2
«Боавишта» — «Брага» — 4:2
«Спортинг» — «Тондела» — 1:1
«Шавиш» — «Витория Сетубал» — 1:2
«Витория Гимарайнш» — «Белененсеш» — 5:1.
Видеообзор матчей также доступен на «Чемпионате».
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