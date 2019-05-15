СМИ: Роналду попросил «Ювентус» приобрести Иско

Полузащитник «Реала» Иско в ближайшее трансферное окно может стать игроком «Ювентуса», сообщает Don Balon. Мадридцы собираются начать торги с € 80 млн, но туринский клуб не намерен платить больше € 60 млн. Сам игрок настроен уйти, а главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не будет препятствовать его переходу. Флорентино Перес может принять предложение по финансовым причинам, так как «сливочные» планируют провести ряд крупных трансферов.

По информации издания, лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду попросил руководство клуба приобрести Иско. По мнению португальца, в полузащите только Миралем Пьянич соответствует высокому уровню.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Иско принял участие в 36 матчах, на его счету 6 результативных ударов и одна голевая передача. Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.