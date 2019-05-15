Отец Кабаевой рассказал, как он убедил Азмуна перейти в «Рубин»

Марат Кабаев, отец известной в прошлом гимнастки Алины Кабаевой, работавший ранее тренером-селекционером «Рубин», рассказал, как он нашёл нападающего Сердара Азмуна и уговорил перейти в казанский клуб.

«В январе 2012 года на Кубке Содружества в Санкт-Петербурге. Курбан Бердыев отправил меня на этот турнир как селекционера клуба. Это была моя первая рабочая поездка. С Азмуном мне помогли. Подошёл селекционер из Таджикистана и посоветовал приглядеться к молодому парню из иранской сборной. На тот турнир Иран приехал сборной 1993 года рождения, а Азмун – 1995 года. Российская сборная, к примеру, привозила игроков 1990 года. Юному футболисту любого таланта с пятилетней разницей в возрасте было бы сложно в таких условиях.

В первой игре он оказался в запасе. Но я всё равно следил за ним. Остался на трибунах во время перерыва, чтобы посмотреть на него во время разминки. Игроки отрабатывали фланговые навесы, и я заметил его невероятную прыгучесть. Потом они начали бить, и Сердар с обеих ног уверенно попадал в створ. В 17-летнем парне чувствовалась заряженность даже на разминке. В итоге на том турнире он с семью голами стал лучшим бомбардиром. После турнира я подготовил отчёт по игроку для Бердыева. Сердар ему понравился, но сразу решение он не принял, какое-то время думал. Риски были в том, что это совсем молодой человек из другой страны.



Насколько сложно убедить 17-летнего парня приехать в другую страну? Много согласовывали с родителями. Они тоже не хотели единственного сына отправлять неизвестно куда. До 18 лет он был в клубе по доверенности родителей. Потом уже составляли профессиональный контракт. Мы долго говорили с отцом, который играет большую роль в его карьере. Он настороженно относился к идее переезда в Россию. Помогло то, что он сам тренер и спортсмен. Если бы родители тогда промедлили, возможно, потеряли бы Азмуна как талантливого игрока", — цитирует Кабаева «Бизнес online».