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Экс-защитник «МЮ» — о Фреде: сомневаюсь, что он вообще бразилец

Экс-защитник «МЮ» — о Фреде: сомневаюсь, что он вообще бразилец
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер назвал полузащитника Фреда худшим приобретением клуба в текущем сезоне. Напомним, он перешёл в начале июня 2018 года из донецкого «Шахтёра». Стороны не разглашали условий сделки, но ранее сообщалось, что «красные дьяволы» заплатили за 25-летнего хавбека порядка € 60 млн.

«Хотел бы назвать Фреда. Не думаю, что люди стали бы сомневаться в этом. Даже многие фанаты «Манчестер Юнайтед» согласились бы со мной. У него просто ничего не получалось, сомневаюсь, что он вообще бразилец», — цитирует Паркера Eurosport.

Бразилец в завершившемся сезоне сыграл 17 матчей за Манчестер Юнайтед в АПЛ, в которых забил гол и отдал две результативные передачи. «Красные дьяволы» закончили чемпионат на шестом месте.

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