Де Росси может продолжить карьеру в «Нью-Йорк Сити»

Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси может по окончании нынешнего сезона перебраться в MLS.



Как сообщает Tuttomercatoweb, наиболее вероятным местом продолжения карьеры 35-летнего футболиста является «Нью-Йорк Сити». Американский клуб твёрдо намерен заполучить в свои ряды легенду римлян и хочет в ближайшее время прийти к соглашению с игроком.



Накануне, 14 мая, «Рома» объявила об уходе Де Росси по окончании сезона. Сам итальянец заявил, что хотел бы остаться в стане «волков», однако клуб принял решение не продлевать с ним соглашение. Таким образом, в новую команду хавбек перейдёт на правах свободного агента.



Де Росси защищает цвета «Ромы» на протяжении всей профессиональной карьеры, которая началась в 2002 году, спустя год после его прихода в клуб. За 17 лет в составе «волков» полузащитник стал обладателем трёх трофеев – двух Кубков Италии и одного Суперкубка страны.

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