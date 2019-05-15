Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Де Росси может продолжить карьеру в «Нью-Йорк Сити»

Де Росси может продолжить карьеру в «Нью-Йорк Сити»
Футбол / Италия 0

Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси может по окончании нынешнего сезона перебраться в MLS.

Как сообщает Tuttomercatoweb, наиболее вероятным местом продолжения карьеры 35-летнего футболиста является «Нью-Йорк Сити». Американский клуб твёрдо намерен заполучить в свои ряды легенду римлян и хочет в ближайшее время прийти к соглашению с игроком.

Накануне, 14 мая, «Рома» объявила об уходе Де Росси по окончании сезона. Сам итальянец заявил, что хотел бы остаться в стане «волков», однако клуб принял решение не продлевать с ним соглашение. Таким образом, в новую команду хавбек перейдёт на правах свободного агента.

Де Росси защищает цвета «Ромы» на протяжении всей профессиональной карьеры, которая началась в 2002 году, спустя год после его прихода в клуб. За 17 лет в составе «волков» полузащитник стал обладателем трёх трофеев – двух Кубков Италии и одного Суперкубка страны.

Тотти — Де Росси: ты навсегда останешься моим братом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент