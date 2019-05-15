Вильмотс назначен на пост главного тренера сборной Ирана

Бывший главный тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс занял пост наставника национальной команды Ирана.
Как сообщает France Football со ссылкой на Irna, утром сегодня, 15 мая, специалист прибыл в Тегеран, где будет официально представлен на своей должности. Факт назначения тренера подтвердил президент иранской футбольной федерации. Контракт Вильмотса будет рассчитан до окончания чемпионата мира – 2022, который пройдёт в Катаре.
В течение последних восьми лет сборную Ирана возглавлял португальский специалист Карлуш Кейруш. С ним команда приняла участие в чемпионате мира – 2018, который прошёл прошлым летом в России. После окончания мундиаля, на котором сборная не сумела преодолеть групповой этап, Кейруш заявил о решении не продлевать контракт с иранской федерацией футбола.
Вильмотс известен по работе со сборной Бельгии с 2012 по 2016 год. В 2017 году он возглавлял национальную команду Кот-д’Ивуара.
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