Глава красноярской федерации футбола: мне не было стыдно за «Енисей»

Председатель красноярской краевой федерации по футболу, депутат Законодательного собрания края Владимир Демидов оценил итоги футбольного сезона.



«Я оцениваю итоги с двух позиций. Первая — с точки зрения красноярского футбола в целом. Впервые мы вышли в Премьер-Лигу. Я считаю, что это достижение, и оно однозначно войдет в историю развития футбола в Красноярском крае. Этого уже не вычеркнешь. Но любая неудача в спорте оценивается неудовлетворительно. Поэтому ни болельщики, ни руководители края результатами недовольны. Думаю, что теперь самое время анализировать те ошибки, которые были сделаны в этом сезоне. Мы получили колоссальный опыт в Премьер-Лиге. Уверен, что если снова получится выйти из ФНЛ, то нашей команде будет уже проще.

Задача по возвращению «Енисея» в РПЛ должна всегда стоять. Тем более когда мы почувствовали вкус побед и вышли в Премьер-Лигу. Этот сезон для нас многое открыл. Сейчас надо обязательно заниматься активно поиском тренера. Это должен быть не просто тренер, а человек, который бы вернул «Енисей» в высшую лигу. Он должен быть нацелен на победы. Я считаю, что и Тихонов, и Аленичев, несмотря на внутренние разногласия, всколыхнули красноярский футбол — о нем заговорили, его услышали и увидели. Мне не стыдно было за команду в этом сезоне, даже когда она проигрывала 0:4. Это провальные матчи, но они случаются даже в английской Премьер-лиге. Не было такого, что команда, как аутсайдер, просто стояла и отбивалась. Мы играли в футбол. Это очень важно. Где-то не повезло, где-то расслабились. Но в любом случае эти тренеры внесли определённый вклад в развитие красноярского футбола", — цитирует Демидова «Сибновости — Красноярск».