И. Денисов может продолжить карьеру в «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату», Игорь Денисов может продолжить карьеру в «Сочи» после того, как разорвёт контракт с «Локомотивом». «Сочи», который недавно обеспечил себе выход в Российскую Премьер-Лигу, проявляет серьёзный интерес к футболисту.

Ранее в СМИ сообщалось, что у Денисова ангина, а сам футболист не выходил на поле с 3 апреля. При этом генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что Денисов в Москве отсутствует и на связь с клубом не выходит уже около 10 дней.

В нынешнем сезоне 34-летний футболист провёл в составе «железнодорожников» 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, отметившись одним голевым пасом. «Локомотив» после 28 туров занимает в таблице РПЛ второе место.